‎الدمام 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 أبريل 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، فرع وزارة النقل بالمنطقة بفتح الحركة في الطريق الرابط بين مدينة الهفوف وشاطئ العقير بمحافظة الأحساء اعتباراً من بعد غد، بعد الانتهاء من أعمال تطوير الطريق وتوسعته .ويشمل المشروع الذي بلغت تكلفته أكثر من 56 مليون ريال ازدواجاً للطريق القائم بعدد حارتي مرور وأكتاف داخلية وخارجية بطول 44 كلم شاملاً تنفيذ جميع أعمال السلامة المرورية من دهانات وتركيب اللوحات المرورية والإرشادية .جاء ذلك بعد اطلاع سموه على تقريرٍ يلخص جهود وأعمال ومنجزات فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، ومنها دعم ومساندة الجهود الاحترازية التي اتخذتها الدولة - رعاها الله - للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا ، وتأكيد سموه على أهمية مواصلة هذه الجهود، والعمل على تيسير حركة التنقل التجاري بين المحافظات، وإجراء أعمال الصيانة في حدود ما تسمح به الإجراءات الاحترازية .من جانبه رفع مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المستمر والمتواصل لمشروعات الفرع، وحرصهما على تنفيذ المشروعات ، موضحاً أن مشروع طريق الهفوف - العقير يأتي ضمن خطة وزارة النقل لرفع مستوى السلامة لعدد من الطرق المهمة بالمنطقة ، مشيراً إلى أن الازدواج سيسهم في تسهيل حركة المواطنين ورفع الكفاءة الاستيعابية، ويعزز مكانة الأحساء باعتبارها موقع تراث عالمي، والربط بين معالمها المختلفة .// انتهى //23:05ت م0239