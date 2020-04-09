الباحة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسنفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة الباحة خلال الفترة من 15 مارس إلى 7 أبريل، 1990 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.كما استهدفت جولات "التجارة" في منطقة الباحة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، محلات بيع اللحوم والخضراوات والفواكه والأسماك والمخابز ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 242 مخالفة، نحو 40 ٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.وشملت الجولات مدينة الباحة ومحافظاتها : المخواة وقلوه والشعراء وغامد الزناد والحجرة والعقيق والمندق والقرى وبلجرشي وبني حسن.وأشارت الوزارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.//انتهى//23:06ت م0240