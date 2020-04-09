باريس 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسسجلت فرنسا 412 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 12210 حالة.وقال مدير عام الصحة الفرنسية جيرون سالومون إن إجمالي الوفيات التي سجلت في المستشفيات الفرنسية بلغ عددها 8044 حالة، فيما سجلت دور رعاية المسنين 4166 حالة وفاة حتى اليوم.ولفت سالومون إلى تراجع عدد مرضى العناية المركزة لأول مرة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، والذي بلغ عددهم 7066 مريضاً، بواقع 82 شخصًا عن الحصيلة المعلنة الأربعاء، مضيفاً أن هذا الرقم يبيّن حجم الضغوط التي يتعرّض لها النظام الصحي في فرنسا، قائلاً "إننا نتّجه نحو كبح تدريجي للوباء".// انتهى //23:07ت م0241