سياسي / رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي رئيس المخابرات المصري
الخميس 1441/8/16 هـ الموافق 2020/04/09 م واس
الخرطوم 16 شعبان 1441 هـ الموافق 9 إبريل 2020 م واس
التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم في الخرطوم رئيس المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل ووزير الموارد المائية
والري المصري الدكتور محمد عبد المعطي.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بجانب التطورات التي تشهدها الساحة الإقليمية.
ونقل رئيس المخابرات لرئيس مجلس السيادة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته للسودان وشعبه كل تقدم وازدهار.
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23:08ت م
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