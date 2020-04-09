الخرطوم 16 شعبان 1441 هـ الموافق 9 إبريل 2020 م واسالتقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم في الخرطوم رئيس المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل ووزير الموارد المائيةوالري المصري الدكتور محمد عبد المعطي.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بجانب التطورات التي تشهدها الساحة الإقليمية.ونقل رئيس المخابرات لرئيس مجلس السيادة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياته للسودان وشعبه كل تقدم وازدهار.//انتهى//23:08ت م0242