حائل 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث للبنين البرنامج التدريبي الخامس بعنوان " تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين " , التي ألقاها الدكتور محمد عايد الشمري من خلال منصة التدريب عن بعد .وتستهدف هذا البرامج جميع شاغلي الوظائف التعليمية لتدريبهم على تطوير بعض المهارات المطلوبة مثل الإبداع والتفكير الناقد وحل المشكلات والتواصل والتعاون , بالإضافة إلى توظيف عمليتي التعليم والتعلم للقرن الحادي والعشرين من حيث أنواعها وتطبيقها عملياً في جميع الدروس والأنشطة لمواكبة التطور الذي تعيشه المملكة .ويأتي البرنامج التدريبي ضمن الخطة الخاصة للتدريب عن بعد التي يقوم عليها عدد من المشرفين التربويين في إدارة التدريب والابتعاث في منطقة حائل .// انتهـى //23:09ت م0243