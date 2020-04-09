عام / تعليم حائل يختتم برنامج " تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين " عن بعد
الخميس 1441/8/16 هـ الموافق 2020/04/09 م واس
حائل 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واس
اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث للبنين البرنامج التدريبي الخامس بعنوان " تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين " , التي ألقاها الدكتور محمد عايد الشمري من خلال منصة التدريب عن بعد .
وتستهدف هذا البرامج جميع شاغلي الوظائف التعليمية لتدريبهم على تطوير بعض المهارات المطلوبة مثل الإبداع والتفكير الناقد وحل المشكلات والتواصل والتعاون , بالإضافة إلى توظيف عمليتي التعليم والتعلم للقرن الحادي والعشرين من حيث أنواعها وتطبيقها عملياً في جميع الدروس والأنشطة لمواكبة التطور الذي تعيشه المملكة .
ويأتي البرنامج التدريبي ضمن الخطة الخاصة للتدريب عن بعد التي يقوم عليها عدد من المشرفين التربويين في إدارة التدريب والابتعاث في منطقة حائل .
// انتهـى //
23:09ت م
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