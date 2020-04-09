نجران 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 أبريل 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران اليوم حملات رقابية على محال بيع الخضار والفواكه بمدينة نجران،للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية.وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة بالأمانة فايز علي رجاء ، أن الفرق الرقابية لأمانة نجران تكثف أعمالها الميدانية لفحص المنتجات الغذائية من الفواكه والخضار، وللتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا،حفاظاً على صحة المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن الجولات أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات من السلع مجهولة المصدر ،إضافة إلى خضروات تظهر عليها علامات التلف،كما رصدت مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة العامة، وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //23:13ت م0245