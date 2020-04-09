القدس المحتلة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واساعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثلاثة شبان فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.وأفادت مصادر محلية في القدس أن شرطة الاحتلال اقتحمت حي مراغة في البلدة، واعتقلت كلا من علاء توفيق أبو تايه، وأحمد توفيق أبو تايه، ومحمود وائل أبو تايه، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وإلقاء القنابل الصوتية بشكل عشوائي في الحي.// انتهى //23:13ت م0246