جيزان 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسأغلقت أمانة منطقة جازان سكناً للعمالة داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة جيزان غير مطابق للائحة واشتراطات مساكن العمال، ضمن مبادرة القطاع البلدي للوقاية من فيروس كورونا المستجد .وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن الفرق الميدانية بالأمانة رصدت عدداً من الملاحظات على أحد مساكن العمال الواقعة بأحد الأحياء السكنية بمدينة جيزان، حيث نسقت مع شرطة المنطقة وأخلي الموقع لعدم استيفائه للاشتراطات الخاصة بمساكن العمال .وأكد ابن سعيدان أن الأمانة تعمل على إنفاذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بتطبيق جميع التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا التي منها التأكد من اشتراطات لائحة مساكن العمال , مبيناً أن أمانة منطقة جازان قامت بعمل بوابات تعقيم ذاتي لعمالة الأمانة بعد عودتهم من أعمالهم الميدانية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لتلك العمالة أثناء قيامهم بأعمال التعقيم والنظافة المستمرة في شوارع وطرق وميادين ومرافق مدينة جيزان .// انتهى //23:19ت م0247