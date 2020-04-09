جدة 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 إبريل 2020 م واسواصلت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدياتها الفرعية متابعة التزام المراكز التجارية والمحال والأسواق ضمن الجهود المشتركة في مكافحة فيروس كورونا المستجد بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره وحماية المجتمع .وعملت الحملة على متابعة الجهود الاحترازية وتشديد الرقابة على المنشآت والمواقع المخالفة وتطبيق الإجراءات النظامية، حيث أسفرت حملة يوم أمس عن رصد(609) مخالفات وإشعار (1047) موقعاً ضمن نطاق بلديات الشمال و الشرق و الجنوب ، حيث بلغ عدد الجولات (1809) جولات، شملت متابعة صوالين الحلاقة و المتاجر الغذائية و المقاهى و قصور الأفراح و المطاعم و المراكز التجارية.وتأتي الجولات الرقابية الشاملة والمستمرة من قبل مراقبين البلديات الفرعية ضمن الجهود المشتركة مع قطاعات الأمانة لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ومعاقبتهم حسب الغرامات والجزاءات البلدية .// انتهى //23:27ت م0250