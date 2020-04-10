واشنطن 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 ابريل 2020 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية تداولاته لهذا الأسبوع مرتفعاً مع إطلاق مجلس الاحتياطي الاتحادي أحدث برامجه الرامية إلى دعم الحكومات المحلية والشركات المنكوبة في ظل إجراءات كبح تفشي فيروس كورونا.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 281.48 نقطة بما يعادل 1.2 بالمئة ليصل إلى 23715.05 نقطة، فيما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 39.49 نقطة أو 1.44 بالمئة مسجلا 2789.47 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 62.67 نقطة أو 0.77 بالمئة إلى 8153.58 نقطة.// انتهى //00:16ت م0252