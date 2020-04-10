نواكشوط 16 شعبان 1441 هـ الموافق 09 أبريل 2020 م واسأعلنت موريتانيا اليوم، تسجيل سابع إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لطالبة عائدة من فرنسا، كانت موجودة في الحجر الصحي الاحترازي بأحد فنادق نواكشوط .وأوضح مدير الصحة في موريتانيا سيدي ولد الزحاف، في تصريح إعلامي أنه تم اكتشاف إصابة الطالبة بعد إخضاعها لفحوص طبية ضمن مجموعة من المحجورين، وذلك بعد إكمالهم الحجر الصحي، وقبيل السماح لهم بمغادرته.وبإعلان هذه الحالة يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى سبع حالات من بينها حالة وفاة وحيدة، وحالتي شفاء، فيما توجد ثلاث حالات في العزل الطبي.// انتهى //02:16ت م0258