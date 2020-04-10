عام / اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي والرئيس الروسي استعرض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة
الجمعة 1441/8/17 هـ الموافق 2020/04/10 م واس
الرياض 16شعبان 1441 هـ الموافق 09إبريل 2020 م واس
جرى اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي.
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05:07ت م
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