الرياض 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولا لامطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( القصيم ، حائل ، الشرقية ، الرياض ، جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال وشرق المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:24ت م0003