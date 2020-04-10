بكين 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الجمعة تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد- 19 اليوم الماضي، منها 38 قادمة من الخارج .وذكرت مفوضية الصحة الوطنية فى تقرير يومى أنه تم الإبلاغ عن أربع حالات جديدة اصيبت محليا، ثلاث منها فى مقاطعة جوانجدونج وواحدة فى مقاطعة هيلونجيانج، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية.وأضافت المفوضية أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة في مقاطعة هوبي يوم امس الخميس.وسجلت الصين حتى الآن ما مجموعه 81907 حالة إصابة و 3336 حالة وفاة بسبب الفيروس.// انتهى //06:42ت م0005