الرياض 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:فيصل بن بندر يطلع على التقارير الأمنية والرقابية في الرياض.فيصل بن مشعل يثمن وقفات رجال وسيدات الأعمال بمنطقة القصيمالديوان الملكي: وفاة والدة عبدالرحمن بن سعد (الثاني).فيصل بن خالد يرأس اجتماع خدمات الاتصالات لدعم منظومة التعليم.وزير الخارجية: تمديد مهلة استلام طلبات العودة إلى المملكة.السديس يناقش خطة المسجد النبوي في رمضان.. ويوجه بتطوير إدارتي العمليات والطوارئ.ترحيب دولي بقرار التحالف: صون لحياة اليمنيين وفرصة للسلام.مركز الملك سلمان للإغاثة يُنفّذ 1255 مشروعاً للدول والشعوب.إطلاق خمس مسابقات تنافسية عن بُعد لاستثمار أوقات الطلاب.«الداخـلـيــة»: الســمـاح لمنـدوبــي التوصيل بالتطبيقات العمل 24 ساعة.المملكة تضرب أعلى الأمثلة في حماية الإنسان.«كورونا» يواصل الصعود.. والمخالطة ترفع نسبة الخطر.أمين «التعاون الإسلامي» يدعو إلى دعم عاجل لدول في المنظمة ضد «الكورونا».فرصة تاريخية لوقف النزيف اليمني.غريفيث يشكر المملكة والتحالف لتقـديــر «المـرحــلة الحسـاســة».الصراع الحزبي الأميركي يتواصل رغم قبضة كورونا.الأردن: قرار وقف إطلاق النار في اليمن خطوة مهمة.«كوفيد - 19» يحصد أرواح 89 ألف شخص حول العالم.إسرائيل تستغل الوباء لمراقبة هواتف الفلسطينيين واستهداف الصيادين.// يتبع //08:04ت م0010