وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ما بعد «كورونا») : ستنجلي غمة «كورونا» وسيتطاير غبارها، وينطفئ أوارها بحول الله وقوته، وربما تكون نسيًا منسيًا، وستودع إلى عوالم التاريخ وأضابير الكتب والمراجع العلمية الصحية، وسيبقى خلفها سؤال واحد يتردد في جنبات العالم وهو: كيف سيكون العالم بعد «كورونا»؟وأضافت أن الإجابة الأولى أتت من وزير الخارجية الأسبق هنري كسينجر الذي قال: «الحقيقة التي يجب أن تُعرف أن العالم سيتغير بشكل واضح، فما بعد «كورونا» بالطبع سيكون مختلفًا عما قبله».ورأت أن هذا الوصف الذي يقدمه كيسنجر إنما يأتي من رجل خبر الخفايا السياسية ردحًا من الزمن، وجال في ميادين الديبلوماسية، وبالتالي فعندما يقول مثل هذه العبارة فإنه ينظر برؤية الخبير المتمكن.وقالت : وبدوره، يقول الكاتب ستيفان والت: «هذا الوباء سيعزز القومية، وستتحول السلطة من النفوذ الغربي إلى المعسكر الشرقي»، بينما يعتقد الكاتب روبن نيبلت: «كورونا هي القشة التي قصمت ظهر العولمة الاقتصادية». ويرى الكاتب شانون أونيل أن «الفيروس قوض المبادئ الأساسية للتصنيع العالمي»، أما الكاتب جون وال فيقول: «ستستمر أزمة الفيروس في خفض الاقتصاد، وزيادة التوتر بين البلدان، وستعاني الدول من الإجهاد المجتمعي».وتساءلت ما الذي يمكن طرحه أيضًا بعد وصف كيسنجر والكتاب من بعده هو: كيف ستتعامل الدول مع الوضع المقبل؟وأكدت أن التعامل سيشمل الجانب السياسي والتموضع الذي ستختاره كل دولة، والانفتاح الذي تسعى له الدول، وسيشمل كذلك الجانب الاقتصادي الذي سيفرز لنا ربما تكتلات جديدة، وستميل الكفة الاقتصادية لقوى كانت تحتل مراكز متأخرة نوعًا ما.وبينت أنه يمكن تجاوز الجانب الصحي والرعاية الصحية، الذي شهد سقوطًا ذريعًا في بعض الدول الكبيرة، وستركز الدول على تجديد هذا النظام المهم جدًا، والاستفادة من الأنظمة التي نجحت وباقتدار في الوقوف في وجه الفيروس سريع العدوى، كما في النظام الصحي في اليابان وكوريا الجنوبية، وألمانيا على الصعيد الأوروبي، ولا يمكن تجاوز النظام الصحي في المملكة الذي نجح نجاحًا لفت إليه الأنظار في الحؤول دون انتشار هذا المرض المعدي.وأبانت أن النظام الاجتماعي لن يكون بعيدًا عن اهتمام الدول مستقبلًا من حيث التكافل، ورعاية حقوق المسنين وخلافهما.وختمت : بعد هذه الأزمة لا بد للدول، خصوصًا النامية منها، العمل على دفع مشروعات الأمن الغذائي والرعاية الصحية إلى الواجهة؛ لتفادي الفشل من جديد فيما لو تعرضت هذه الدول لانتكاسات مشابهة في المستقبل.// يتبع //08:12ت م0011