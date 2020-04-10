طرابلس 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، جهود السلطات في مناطق الليبية كافة من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى بناء مستشفيات ميدانية من أجل الإيواء ومعالجة الفيروس.وواصلت اهتمامها بتجدد القتال بين طرفي النزاع الليبي يي عدة محاور بوادي الربيع وعين زارة ومشروع الهضبة، وتصعيد جديد في منطقة تاجوراء وغوط الرمان وسط سقوط قذائف عشوائية على مساكن المدنيين وسقوط القتلى والجرحى.ونقلت مطالبة منظمة الصحة العالمية جميع الليبيين بضرورة الامتثال واتباع إرشادات النظافة الشخصية والوقاية من العدوى المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى تسجيل 24 حالة مؤكدة من كوفيد 19 تم تعافي ثماني حالات منها .وعرجت الصحف على ترحيب خمس دول أوروبية بصفتها أعضاء الاتحاد الأوروبي الحاليين والسابقين بمجلس الأمن بإطلاق عملية إيريني الجديدة كمساهمة مهمة من الاتحاد الأوروبي لدعم العملية السياسية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين والقرار 2510، داعين جميع الأطراف والدول الأعضاء إلى الامتثال الصارم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.// انتهى //09:13ت م0014