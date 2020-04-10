الكويت 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 12 حالةً من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 123 حالةً.وقال في تصريح اليوم إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.// انتهى //09:50ت م0015