بيروت 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 ابريل 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بقرار مجلس الوزراء بتمديد حالة التعبئة العامة حتى 26 ابريل وتشديد الاجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا وتكثيف النقاشات والمشاورات بين المعنيين للاتفاق على صيغة نهائية للخطة المالية والاقتصادية قبل عرضها على مجلس الوزراء.وتطرقت الى مطالبة الإتحاد الأوروبي أمس باتخاذ التدابير اللازمة بحق المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا غداة نشر منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريرا يتهم قوات النظام بالمسؤولية عن هجوم وقع عام 2017م في وسط البلاد.وتحدثت صحف الجمعة عن إعلان الرئيس العراقي برهم صالح أمس تكليف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.وأخبرت عن دخول وقف إطلاق النار من جانب واحد حيز التنفيذ بعد إعلانه من قبل تحالف دعم الشرعية في اليمن.ولفتت الانتباه الى اعتبار منظمة الصحة العالمية أمس انه لا يزال أمام أفريقيا فرصة تقليل وإبطاء انتشار فيروس كورونا مشددة على انه يجب على جميع البلدان ان تزيد في سرعة استجابة شاملة للوباء.واشارت صحف لبنان الى حضّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس أمس مجلس الأمن الدولي على التضامن لمواجهة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //10:22ت م0016