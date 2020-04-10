القاهرة 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 1ر23 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 5ر551 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فقفز مؤشر السوق الرئيسي للبورصة "إيجي اكس 30" بنسبة 17ر9 % ليسجل مستوى 97ر10321 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 55ر4 % ليبلغ مستوى 22ر1041 نقطة، وأضاف مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا نحو 74ر3 ? ليبلغ مستوى 6ر1062 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 6ر13 مليار جنيه من خلال تداول 465ر1 مليار ورقة منفذة على 137 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 4ر65% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 7ر27% والعرب على 9ر6% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 5ر663 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 1ر122 مليون جنيه.// انتهى //10:33ت م0017