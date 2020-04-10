واغادوغو 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسقتل خمسة جنود فيما أصيب ثلاثة آخرون في هجوم مسلح على كتيبة عسكرية في إقليم لوروم شمال بوكينافسو.ونقلت وكالة الأنباء البوركينية عن مصدر أمني بالجهة، أن الكتيبة العسكرية في سولي تعرضت في وقت مبكر من صباح اليوم لهجوم شنته مجموعة مسلحة، كانت حصيلتها المؤقتة خمسة عسكريين قتلى، فيما لا يزال أربعة من عناصر الكتيبة مفقودين وسط تواصل عمليات البحث للعثور عليهم، بالتزامن مع عملية تمشيط لتعقب المهاجمين الذين تمكنوا من الاستيلاء على وسائل نقل.وتشهد بوركينا فاسو هجمات مسلحة متكررة أدت إلى مقتل 800 شخص ونزوح نحو 860 ألفًا منذ عام 2015.// انتهى //10:33ت م0018