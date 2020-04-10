القاهرة 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد اعتباراً من أمس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات في سبيل التوصل إلى حلٍ سياسي شاملٍ وعادلٍ للأزمة في اليمن.ورصدت في الإطار ذاته الترحيب العربي والدولي لقرار وقف إطلاق النار باليمن، لافتة الانتباه إلى تأكيد مصر دعمها للمبادرة بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.وسلطت صحف الجمعة الضوء على مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر وزاري مصغر عبر "الفيديو كونفرانس" جمع الوزراء الأفارقة أعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، لمتابعة ما تم التوافق عليه بين القادة الأفارقة فيما يتعلق بإنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا في القارة وتبعاته السلبية على الاقتصاديات الأفريقية.ونشرت تأكيد وزير الخارجية سامح شكري تطلع مصر لاستمرار التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لدعم وتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في ظل التطورات الحالية لجائحة فيروس كورونا.ولفتت صحف صباح اليوم الانتباه إلى إدانة جامعة الدول العربية الممارسات الإسرائيلية العنصرية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني والانتهاك الممنهج لحقوقة الأساسية والوطنية والإنسانية.وركزت على مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات في المشروعات الإنشائية بالمحافظات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انشار كورونا.وأنبأت عن تجاوز حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى 5ر1 مليون مصاب وأكثر من 87 ألف حالة وفاة، مبرزة تأكيد الأمم المتحدة أن التداعيات الاقتصادية للفيروس ستكلف العالم نحو 5 تريليونات دولار.وتطرقت صحف القاهرة إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، لافتًة إلى وفاة 15 حالة بينهم رجل أجنبي.//انتهى//10:35ت م0019