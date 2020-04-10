رام الله 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ، ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن من قبل تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، داعيا الحكومة اليمنية والحوثيين إلى مواصلة تنفيذ تعهداتهما بوقف الأعمال العدائية على الفور و الانخراط، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مفاوضات ييسّرها مبعوثه الخاص مارتن غريفيثس".وسلطت الضوء على اقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني تبلغ 3.8 مليار دولار، ستتضرر منها مختلف القطاعات، وسيتم تدقيق الأرقام من لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك الدولي".وأشارت صحف الجمعة إلى تأكيدات وزارة الخارجية الفلسطينية أن عدد الإصابات في صفوف جاليتنا في جميع دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأميركية بلغ 157 إصابة، بعد أن تم الكشف عن إصابة جديدة في النمسا واصابة جديدة في جنيف، وعدد الوفيات في تلك الدول 8 حالات.وأولت اهتمامًا بتأكيدات جامعة الدول العربية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الانشغال العالمي بمواجهة فيروس "كورونا" لتصعيد ومواصلة عدوانها وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني بكل ضراوة قتلا، واعتقالا، وتشريدا، واستيطانا، وتهويدا واستباحة للحقوق والدماء والأرض والمقدسات الفلسطينية، بأبشع صور التمييز والفصل العنصري وبكل استهتار بالضمير الإنساني والقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية .وأوردت صحف فلسطين مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المفوض العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، حول سبل تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل التطورات الحالية وانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وما يشكله من تحديات، تتطلب تقديم الخدمات والدعم لهم .وتحدثت صحف فلسطين عن مطالبة جامعة الدول العربية في بيان لها امس الخميس الحوثيين بالتجاوب مع مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، واصفة إياها بأنّها "فرصة نادرة لوقف نزيف الدم".ونشرت خبر تأكيدات رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن لبنان لا يقبل بالسكوت عن الانتهاكات المتكررة، مشدداً على أن خرق الطائرات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية وإطلاقها صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية.// انتهى //10:42ت م0020