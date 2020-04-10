طوكيو 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسأعلنت السلطات اليابانية اليوم حالة الطوارئ في مقاطعتي آيتشي وجيفو في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد .وتعهد حاكم مقاطعة آيتشي، هيدياكي أومورا، في مؤتمر صحفي باتخاذ تدابير للتغلب على أزمة فيروس كورونا، وطالب سكان المقاطعة التي يقطنها نحو 5ر7 ملايين شخص بالبقاء في منازلهم.وسجلت اليابان أمس الخميس 576 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين فيها لى 6255، بينهم 712 مصابًا كانوا على متن سفينة سياحية احتجزت قيد الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في شهر فبراير، وذلك بحسب آخر إحصائية نشرتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 110 شخصا توفوا نتيجة العدوى بالفيروس .ويأتي إعلان المقاطعتين حالة الطوارئ اليوم بعد ثلاثة أيام من إعلان آبي حالة الطوارئ لمدة شهر في سبع مقاطعات أخرى، بينها العاصمة طوكيو، وأوساكا، في خطوة تطال حوالي 6ر44 في المئة من سكان ايابان، البالغ عددهم 126 مليون نسمة.// انتهى //11:01ت م0022