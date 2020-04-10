طوكيو 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم ، فيما قادت البنوك المكاسب من برنامج بقيمة 2.3 تريليون دولار من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الحكومات والشركات المحلية.ومحا المؤشر نيكي القياسي خسائر مبكرة ليغلق مرتفعًا 0.8 بالمئة عند 19498.50 نقطة وهو أفضل مستوى إغلاق منذ 25 مارس، إذ اقتدى المؤشر بمكاسب حققتها وول ستريت.وفي الأسبوع، صعد المؤشر نيكي 9.4 بالمئة مسجلًا ثاني أكبر مكسب أسبوعي منذ ديسمبر 2009.وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.9 بالمئة إلى 1430.04 نقطة، لكن ست مؤشرات للقطاعات الفرعية في بورصة طوكيو من بين 33 أغلقت على انخفاض.وتصدرت البنوك قائمة القطاعات الأفضل أداء، ليرتفع مؤشرها 3.6 بالمئة بما يتماشى مع ما حققته نظيرتها الأمريكية بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بنهج فعل "كل ما يتطلبه الأمر" للإبقاء على تدفق الائتمان إلى الشركات والأسر.// انتهى //11:11ت م0024