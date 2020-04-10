إسلام آباد 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة في مختلف أنحاء باكستان بفيروس كورونا إلى 4489 حالةً، بعد تسجيل ارتفاع سريع الأيام الأخيرة.وتناقلت تصريح رئيس الوزراء عمران خان الذي أعرب عن قلقه إزاء تزايد الإصابات بفيروس كورونا وخشيته من خروج الوضع عن السيطرة في باكستان بنهاية شهر أبريل الجاري، وتشاوره مع الحكومات الإقليمية لتمديد الإغلاق المفروض في البلاد حتى ما بعد الرابع عشر من أبريل.واهتمت بموافقة الحكومة الباكستانية على علاج المصابين بفيروس كورونا بنظام تعزيز المناعة المكتسبة، وإنتاج المواد الخام لعقار الكلوروكين المضاد للملاريا والتي وارتفعت أسعارها حول العالم بصورة غير منطقية بسبب حالة الهلع من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر حول العالم.وعرجت إلى مطالبة باكستان من أفغانستان بتسليم زعيم تنظيم الدولة الإسلامية داعش ولاية خراسان أسلم فاروقي، بسبب تورطه في أنشطة مناهضة لباكستان.وتطرقت إلى إعلان الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في إسقاط طائرة تجسس هندية بدون طيار أثناء محاولتها تجاوز الخط الفاصل بين شطري إقليم.أفغانياً تناقلت صحف باكستان سقوط خمسة صواريخ على قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح.// انتهى //11:13ت م0025