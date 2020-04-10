تونس 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ترحيب تونس بإعلان التحالف العربي وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد .وركزت من جهة أخرى على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، مشيرةً إلى إرتفاعها إلى 643 إصابة ، ووفاة 25 شخصًا .وتناولت إعلان البنك الأفريقي للتنمية، عن إحداث صندوق بقيمة 10 مليار دولار لمساعدة الدول الاعضاء على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في القارة .وأشارت صحف تونس إلى تخطي حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 1,5 مليون مصاب، مؤكدةً أن الولايات المتحدة الأمريكية تكافح أسرع تفشي لهذا الفيروس في الوقت الحالي.// انتهى //11:33ت م0026