سياسي / اهتمامات الصحف التونسية
الجمعة 1441/8/17 هـ الموافق 2020/04/10 م واس
تونس 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واس
أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ترحيب تونس بإعلان التحالف العربي وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد .
وركزت من جهة أخرى على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، مشيرةً إلى إرتفاعها إلى 643 إصابة ، ووفاة 25 شخصًا .
وتناولت إعلان البنك الأفريقي للتنمية، عن إحداث صندوق بقيمة 10 مليار دولار لمساعدة الدول الاعضاء على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في القارة .
وأشارت صحف تونس إلى تخطي حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم 1,5 مليون مصاب، مؤكدةً أن الولايات المتحدة الأمريكية تكافح أسرع تفشي لهذا الفيروس في الوقت الحالي.
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