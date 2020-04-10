بانكوك 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسسجلت السلطات التايلاندية حالة وفاة و 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) خلال الساعات الـ24 الماضية.وصرح المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة ( كوفيد - 19 ) تاوسين ويسانويوتين للصحفيين بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في تايلاند بلغت 33 حالة، مشيرًا إلىأن الضحية الجديدة امرأة في سن 43 عامًا.وقال إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2473 حالةً.// انتهى //11:59ت م0028