جاكرتا 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسفرضت العاصمة الإندونيسية اليوم قيودًا أكثر صرامة على التنقل وعلى الأعمال في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال حاكم المدينة آنيس باسويدان، إنه وفقًا للإجراءات التي تستمر أسبوعين، سيتم إغلاق الأعمال غير الضرورية، وحظر خروج المواطنين من المنازل، إلا لشراء احتياجاتهم الأساسية.وسجلت السلطات في إندونيسيا أمس 40 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس المستجد ويعد أعلى رقم للوفيات في يوم واحد في إندونيسيا منذ اكتشافه.ووصل إجمالي الوفيات في إندونيسيا جراء كورونا إلى 280 حالة وفاة. وجرى تسجيل نصف عدد الوفيات وكذلك حالات الإصابة المؤكدة التي وصلت إجمالًا إلى 3293 إصابةً.// انتهى //12:05ت م0029