الخرطوم 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ، ترحيب السودان بإعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد .وتحدثت عن اندلاع الاشتباكات العنيفة بين طرفي الصراع الليبي في عدد من محاور القتال في طرابلس، وخاصة في منطقة الشوارع الأربعة بمحور عين زارة جنوب طرابلس.ونشرت صحف الجمعة إعلان متحدث باسم الجيش التشادي، أمس القضاء على ألف إرهابي في عملية ضد جماعة بوكو حرام الإرهابية في منطقة بحيرة تشاد.وقالت صحف السودان إن الولايات المتحدة باتت ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، بعد أن سجلت أمس أكثر من 15 ألف وفاة بالوباء، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.// انتهى //12:17ت م0030