الكويت 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسسجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) ، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة في دولة الكويت إلى 993 إصابةً .وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن من ضمن الحالات المسجلة حالتان لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة وقدما ضمن رحلات الإخلاء الجوي في حين سجلت 77 حالة كانت مخالطة لحالات سابقة مصابة بالفيروس ، مشيرًا إلى أن أربع حالات قيد التقصي الوبائي .وفي ذات السياق أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقتٍ سابق شفاء 12 حالة مصابة بالفيروس ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 123 حالة .// انتهى //13:20ت م0037