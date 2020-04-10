تونس 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسعقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( إلكسو ) اليوم، حلقة نقاش افتراضية حول واقع التعليم عن بعد في زمن الكورونا ، بمشاركة الأمناء العامين للجان الوطنية في المنظمة وأعضاء مجلسها التنفيذي.وتحدث مدير عام المنظمة محمد ولد أعمر في كلمة بالمناسبة، عن المجهودات التي تبذلها ( إلكسو ) في هذا الظرف الاستثنائي لاسيما ما يتعلق منها بالإسهام في إنجاح مسارات التعليم عن بعد.واستعرض المشاركون المجهودات التي تبذلها مختلف الأطراف في دولهم لمواصلة أداء رسالتها التربوية والثقافية والعلمية والتقنية إلى جانب تكفلها بالمجالات الصحية والاجتماعية والمعيشة، وأثنوا على هذه المبادرة المتميزة الأولى من نوعها، وعدوها تجسيدًا عمليًا لتحقيق النقلة النوعية للمنظمة من النمط الورقي إلى النظام الرقمي، مؤكدين ضرورة مواصلة العمل مستقبلًُا تعزيزًا وتحصينًا للعمل العربي المشترك.وأوصى المجتمعون على ضرورة توثيق و تعميم التجارب الناجحة على الدول لمواجهة هذه الأزمة والاستفادة منها و البناء عليها مستقبلاً.// انتهى //13:50ت م0039