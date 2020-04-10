بيروت 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 ابريل 2020 م واسأطلقت عائلات فلسطينية مهجرة من سوريا في لبنان ، نداء استغاثة إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الاغاثية في العالم ودعمهم بالحصص الغذائية والمواد طبية لمواجهة الظروف الصعبة التي يتعرضون لها وحمايتهم من خطر وباء فيروس كورونا.وأعلنت لجنة متابعة شؤون المهجرين الفلسطينيين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان في بيان اليوم ، أنها تلقت نداءات استغاثة من عائلات فلسطينية نازحة من سوريا في مختلف المناطق اللبنانية ، تناشد الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان بتأمين الطعام والمواد الطبية والأدوية للأطفال والشيوخ والنساء وتوفير المواد المعقمة لحمايتهم من انتشار فيروس كورونا.وقالت اللجنة إن النازحين الفلسطينيين من سوريا في لبنان يرزحون تحت جملة من الضغوط الإنسانية والاقتصادية والقانونية، وتزيد من أعباء تكاليف المعيشة وتجعلهم عرضة لكثير من الأخطار والتهميش.// انتهى //13:53ت م0041