الرياض 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسأصدرت الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى "عناية" تقرير قياس الأثر الاجتماعي لمشروع عمليات القلب الجراحية لمرضى القلب وَفْق منهجية العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI) وَفْق معايير المنظمة العالمية (SVI) لتقارير الأثر الاجتماعي.وأوضح الأمين العام لجمعية عناية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري أن هذا التقرير يعد الأول لقياس الأثر الاجتماعي لمشروع عمليات القلب الجراحية لمرضى القلب على مستوى المملكة وَفْق منهجية العائد الاجتماعي على الاستثمار والذي تتبناه جمعية صحية خيرية وتقيس أثره ونتائجه، مشيراً إلى أن هذا التقرير اشتمل على دراسة حالات مرضى القلب الذين أجريت لهم العمليات الجراحية والتغييرات التي أحدثها المشروع على المعنيين (المرضى وذويهم) في الجوانب الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية.ولفت إلى أن الدراسة اثبتت ارتفاع الاستثمار الاجتماعي في هذا المشروع بنسبة 3.79، مبينا أن هذا التقرير كان من إعداد فريق محترف في جمعية عناية الصحية وَفْق مبادئ قياس الاستثمار الاجتماعي المعتمدة، من حيث اعتماده في الدراسة على تعريف الاستثمار الاجتماعي المُقَرّ في الملتقى الأول للاستثمار الاجتماعي في هولندا نهاية 2019، وكذلك اشتماله على تصاميم تدفق الأثر الخاص بالمشروع الصحي، وتحليله قيم الأثر بالنسبة لكل من المعنيين وأصحاب المصلحة وغير ذلك من المزايا القيّمة التي تضمنها التقرير.وأضاف المطيري أن أهمية هذا التقرير تكمن في أنه يُعد مرجعاً معتمداً لخُبراء التنمية وصنّاع القرار في المجال الصحي التنموي، كما يعزز من سياسة تطبيق مبادىء الجودة في الجمعيات الخيرية ويأتي هذا العمل منسجماً مع توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق مبادئ الجودة و الحوكمة في القطاع الخيري.// انتهى //14:33ت م0044