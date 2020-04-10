عام / هيئة الأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الجمعة 1441/8/17 هـ الموافق 2020/04/10 م واس
المدينة المنورة 17 شعبان 1441هـ الموافق 10 إبريل 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - خيبر - وادي الفرع - ينبع ، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم .
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