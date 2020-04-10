الطائف 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسأنهى مركز التميز بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف التحكيم المكتبي لمِلَفَّات 124 مرشحًا ومرشحة لجائزة تعليم الطائف للأداء المتميز لعام 1440 / 1441هـ ، وذلك -عن بعد عبر القاعات الافتراضية- من خلال 42 محكما ومحكمة من مختلف الإدارات فيما سيكون ترشيحهم للمرحلة الثانية من المنافسة والمتمثلة في التحكيم الميداني والتي ستحدد فيما بعد .وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن المِلَفَّات الخاضعة للتحكيم بلغت نحو 879 مِلَفًّا للمرشحين والمرشحات طبقت عليها معايير الجائزة، وهي معايير حديثة تدعم العمل المؤسسي وتوجه الأداء نحو الإتقان ، مشيراً إلى أن الجائزة أطلقت برعاية المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي لدعم وتشجيع أفضل الممارسات في الميدان التعليمي والتربوي والسعي نحو تطوير الأداء وإحداث تنمية ونهضة تواكب رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها المستقبلية ، وتجسيداً لثقافة الجودة في العمل والتميز في الأداء وذلك بهدف تحفيز فئات المجتمع التعليمي والتربوي والإداري نحو العمل المتقن ، ونشر ثقافة التميز والإبداع والجودة والالتزام والإتقان ، وتحفيز المبدعين في مجال التعليم وتقدير الممارسات التربوية المتميزة ، وإبراز جهود المستهدفين من المتميزين على مستوى محافظة الطائف وتكريمهم ، وارتقاء بمستوى الأداء وتطوير الممارسات التربوية والتعليمية والإدارية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 .وأوضح أن الجائزة حظيت بمشاركة ومنافسة من الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس وذلك في مختلف فئات الجائزة المتمثلة في فئة التميز المؤسسي ، وفئة الإبداع والابتكار المؤسسي ، وفئة الإدارة المنجزة ، وفئة مكاتب التعليم المشاركة في الجائزة لفئة التميز المؤسسي ، وفئة منسق التميز المؤسسي ، وفئة المعلم ، وفئة التميز المدرسي ، وفئة الموظف الإداري ، وفئة المشرف التربوي ، وفئة الطالب المتفوق ، وفئة الطالب الموهوب ، وفئة العمل التطوعي ، وفئة محضر المختبر ، وفئة المرشد الصحي ، وفئة الخِدْمات التعليمية ، وفئة طالب التربية الخاصة ، وفئة المنسق الإعلامي ، وفئة منسق التميز المدرسي ، وفئة الابتكار المدرسي ، وفئة موظف بند الأجور.ولفت الخديدي إلى استمرار المركز في العمل عن بعد منذ قرار تعليق الدراسة والعمل وذلك عبر القاعات الافتراضية حيث عقدت العديد من الاجتماعات عبر القاعة الافتراضية لمراجعة مِلَفَّات المرشحين والمرشحات فنياً ، واعتماد التحكيم الأولي وإعداد التقارير الإلكترونية، كما عمل المركز على إعداد حقائب تدريبية للمستفيد الخارجي ، ومنها حقيبة التميز المؤسسي والمدرسي في ضوء جائزة التعليم للتميز ، وحقيبة التخطيط المبكر للتميز ، والتخطيط لدروات تدريبية عن بعد من خلال قاعة المركز الافتراضية ، إضافة إلى الالتحاق بعدد 19 برنامجًا تدريبيًّا عن بعد خلال شهر واحد وذلك إيماناً منه بأهمية التنمية المهنية لمنسوبي المركز ومنسوباته .// انتهى //14:38ت م0046