سكاكا 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن تعازيه لأسرة المواطن سحيمان الشراري من مركز ميقوع التابع لمحافظة طبرجل ، بوفاة تسعة من أفراد أسرته إثر حادث السير الذي وقع على أحد طرق الزراعية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالمواطن سحيمان الشراري ، ودعا سموه لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان.كما أعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره للمواطن الشراري لتقيده بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بعدم استقبال المعزين في ظل الظروف الحالية والاكتفاء باستقبال التعازي هاتفياً، مما يدل على وعي المواطن بما تقوم به حكومتنا الرشيدة من إجراءات وقائية حفاظاً على صحة الجميع ، داعياً سموه الله للجميع بالصحة والعافية.من جانبه أعرب الشراري عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.//انتهى//14:58ت م0052