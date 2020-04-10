جدة 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسقام مستشفى الملك فهد بجدة ، حتى يوم أمس الخميس بتوصيل 2150 وصفة طبية للمنازل ، وذلك في إطار إطلاقه مبادرة " دوائك يوصلك لبيتك " ، الهادفة إلى دعم القرارات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد .وتأتي هذه الخدمة المميزة التي يقدمها قسم الرعاية الصيدلية بالمستشفى ، استشعاراً منه بالمسؤولية تجاه المرضى والتخفيف عنهم وحثهم على ضرورة البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى ، حرصاً على سلامتهم وحفاظاً على صحة وسلامة المجتمع .وأكد مدير الرعاية الصيدلية بالمستشفى الدكتور فايز العتيبي ، أن المبادرة أسهمت في التقليل من الحاجة إلى اضطرار المريض أو المراجع للخروج من بيته إلى المستشفى للحصول على الدواء منعاً لانتشار العدوى وتزايد عدد الحالات المصابة بالمرض لا سمح الله .// انتهى //15:04ت م0053