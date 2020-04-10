الرياض 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، يوم غدٍ الجمعة السابع عشر من شهر شعبان 1441هـ، مبادرة "فقه جائحة كورونا"، والتي تهدف إلى توعية المجتمع وما يجب عليه تجاه الدين والوطن، والالتزام بتوجيهات ولاة الأمر، والتقيد بالتعليمات الصحية والأمنية، وتستمر المبادرة لمدة ستة أيام.وتنطلق غداً أولى محاضرات المبادرة، حيث يلقي مدير عام الفرع الشيخ مطارد بن دخيل العنزي محاضرة بعنوان: (التوجيهات الشرعية عند نزول الوباء)، وفي اليوم التالي يلقي الشيخ سعد بن شايم العنزي محاضرة بعنوان: (المصالح الشرعية في قرار منع التجمعات والسفر في جائحة كورونا).وفي يوم الأحد التاسع عشر من الشهر الجاري يلقي الشيخ محمد بن مران الرويلي محاضرة يشرح فيها حديث "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ"، وفي اليوم الذي يليه يلقي الشيخ نواف بن معيوف الرويلي محاضرة بعنوان: (أحكام صلاة الجماعة في البيوت)، وفي يوم الثلاثاء يلقي الشيخ فيصل بن ناصر العنزي محاضرة بعنوان "وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر"، وتختتم هذه المحاضرات يوم الأربعاء الثاني والعشرين من الشهر الجاري بمحاضرة يلقيها الشيخ عامر بن بنوان العنزي بعنوان: "العمل بالأسباب المشروعة".الجدير بالذكر أن هذه المحاضرات ستبث عن بعد، إضافة إلى بث مقاطع توعوية للدعاة، ونصائح إرشادية، وذلك عبر قناة مركز الدعوة والإرشاد بعرعر عند الساعة السابعة مساء .// انتهى //15:06ت م0054