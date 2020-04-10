الرياض 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) تأجيل بطولة أوروبا للرجال التي كانت مقررة عام 2021، إلى نهاية صيف 2022 بسبب تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021، جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن بطولة أوروبا للسيدات ستبقى على موعدها في يونيو من العام المقبل في فرنسا.وأدى انتشار فيروس "كوفيد-19" إلى تأجيل وإلغاء وتعليق الكثير من البطولات والمسابقات المحلية والدولية والقارية بما فيها أولمبياد طوكيو، وكأس أوروبا وكوبا أميركا لكرة القدم.وكان من المقرر أن تقام بطولة الرجال في أربع دول هي: ألمانيا وإيطاليا وجورجيا والجمهورية التشيكية في الفترة من 17 أغسطس إلى الأول من سبتمبر 2021، أي بعد انتهاء أولمبياد طوكيو في موعده الجديد (23 يوليو إلى 8 أغسطس).وبات الموعد الجديد للبطولة القارية في الفترة بين الأول و18 من سبتمبر 2022.وتقام بطولة العالم للسيدات في أستراليا في الفترة بين 22 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2022، فيما تقام البطولات المؤهلة للألعاب الأولمبية للرجال في الفترة بين 22 يونيو والرابع من يوليو 2021.//انتهى//15:37ت م0057