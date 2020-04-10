جيزان ١٧ شعبان ١٤٤١هـ الموافق ١٠ ابريل 202‪0 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، جهود منسوبي الإدارة العامة للتعليم بجازان وإدارة تعليم صبيا في دعم استمرار العملية التعليمية عن بعد لطلاب وطالبات المنطقة.جاء ذلك عقب الإحصائيات الصادرة عن وزارة التعليم حول الدخول على منظومة التعليم الموحدة من منسوبي ومنسوبات إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، التي أظهرت تفوقاً واضحاً لمنسوبي إدارتي تعليم جازان وصبيا من القيادات المدرسية والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات، إضافة إلى الطلاب والطالبات في نسبة الدخول للمنظومة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها.وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان أن القيادة الرشيدة - أيدها الله - حريصة دائماً على رعاية وتوفير جميع السبل لاستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات بما يضمن لهم السلامة داخل منازلهم واستكمالهم المناهج الدراسية دون انقطاع.وشدد سموه على أن هذه الجهود من منسوبي التعليم وأولياء الأمور جاءت لتؤكد مستوى الوعي الكبير لديهم واستشعارهم المسؤولية بأهمية مواصلة العملية التعليمية للطلاب والطالبات الذين يمثلون مستقبل الوطن الغالي، سائلاً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.//انتهى//15:44ت م0058