سكاكا 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واستعمل أمانة منطقة الجوف على تنفيذ المشروعات الخدمية كافة مستفيدة من أوقات منع التجول تضمنت معالجة التقاطعات في الشوارع الرئيسية وتكثيف العمل في المواقع.وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان مدى حرص الأمانة على استمرار أعمال التطوير بالطرق والشوارع الرئيسة ليغطي مدن منطقة الجوف ، ومضاعفة أعداد الفرق الميدانية لتنفيذ برامج السفلتة والصيانة ضمن برنامج معالجة التشوه البصري خلال فترة منع التجول مستغلين خلو الشوارع من المارة والسيارات.وبيّن المهندس الشرعان أنه جرى تخصيص فرق ميدانية خلال الفترة الصباحية لرصد المواقع التي تحتاج إلى صيانة لإدراجها ضمن خطة الصيانة الشاملة للشوارع، لرفع مستوى أداء الطرق في منطقة الجوف، والعمل على تنفيذها .// انتهى //16:02ت م0060