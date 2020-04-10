رام الله 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسأعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم والخليل، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 266 .وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم خلال الإيجاز اليومي حول مستجدات فيروس كورونا: إن اثنتين من الإصابات سُجلتا في قرية أرطاس جنوب بيت لحم لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، وشقيقها البالغ من العمر 25 عاما، موضحاً أن الإصابة الثالثة هي لفتاة عشرينية انتقلت إليها العدوى عن طريق زوجها المصاب في بلدة حلحول شمال الخليل.وأضاف أن حالات التعافي ارتفعت إلى 45 حالة، بينها 9 حالات في قطاع غزة، كما أن نتائج 25 عينة لمواطنين فلسطينيين من قرية بيت سكاريا جنوب غرب بيت لحم جاءت نتائجها سليمة، مشددا على ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال هذه الأيام لمنع استمرار تفشي وباء كورونا.// انتهى //16:20ت م0061