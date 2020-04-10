المدينة المنورة 17 شعبان 1441هـ الموافق 10 إبريل 2020م واسأعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة في عمادة البحث العلمي عن برنامج دعم مخصص للأبحاث والدراسات المتعلقة بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) لتشجيع البحوث في الموضوعات المستجدة المعاصرة لجائحة كورونا في ست مجالات بحثية .وأوضحت الجامعة أن المجالات تتضمن الدراسات الشرعية والنظامية المتعلقة بالأوبئة والجوائح والدراسات التي تبرز جهود المملكة العربية السعودية محليًا وعالميًا في مكافحة تفشي الفيروس والدراسات التي ترصد الآثار والأبعاد الاقتصادية لانتشار الجائحة وسبل التخفيف منها وكذلك الدراسات التي ترصد وتعالج الآثار الاجتماعية والتعليمية لانتشار فيروس كورونا والدراسات التي تهدف إلى التثقيف والتأهيل التربوي والنفسي للطلاب الدوليين وأسرهم في الجوائح والحلول التطبيقية الهندسية لنمذجة ما يتعلق بالفيروس من مسارات انتشار الآنية والمستقبلية ومعالجة آثاره .وحثت الجامعة جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية على تقديم المقترحات البحثية ضمن مجالات الدعم المعلن عنها على أن يشتمل المقترح البحثي على ملخص الفكرة وأسباب اختيارها والأهداف والنتائج المتوقعة وأن يشمل المقترح البحثي الجدة والأصالة وكذلك أن يتم إنجاز البحث خلال خمسة أشهر ، مبينة أن تقدير الميزانية يتم بناء على جودة المقترح ومخرجاته المتوقعة ، داعية إلى إرسال المقترح البحثي إلى البريد الإلكتروني للعمادة (researchfund@iu.sa) خلال الفترة من 20 شعبان الحالي وحتى 20 رمضان المقبل .// انتهى //16:28ت م0063