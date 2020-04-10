تاروت 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسأطلقت جمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، برنامج ( افطار صائم وفرحة العيد) وهو برنامج سنوي تطلقه الجمعية استعداداً لشهر رمضان المبارك لمساعدة المستفيدين من خدماتها خلال الشهر الكريم.وتوقع رئيس لجنة التكافل بالجمعية عبد رب الرسول آل درويش، زيادة عدد المستفيدين من البرنامج هذا العام، إلى "2000" فرد يمثلون ٥٠٠ أسرة تصرف لهم مساعدات غذائية قبل دخول شهر رمضان المبارك المقبل، بمبلغ اجمالي (300.000) لمشروع إفطار صائم، و (250.000) ريال لفرحة العيد.وأشار آل درويش، إلى أن الجمعية تستقبل المساعدات المالية من الداعمين والمحسنين تحويلاً على حساباتها المعلنة، كما تستقبل المساعدات العينية للتوزيع على الأسر المستفيدة، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية وأن يبلغنا شهر الصيام ونحن وبلادنا الغالية على أحسن حال.// انتهى//.16:32ت م0065