عرعر 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسرصدت عدسة " واس " مشاهد الوعي المجتمعي في شوارع وطرقات مدينة عرعر وذلك امتثالاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – بمنع التجول النابع من حرصه ـ أيده الله ـ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وحضرت جميع القطاعات الأمنية بمدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية ساعات منع التجول، في ظل تنسيق أمني متكامل، ومنظومة عمل مشتركة، لمتابعة تطبيق القرار، حيث وثقت كاميرا "واس" خلو الشوارع ومرافق و الجهود الأمنية والوعي المجتمعي.كما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة من القرار مرونة وانسيابية في تنقلاتها وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية الموجودة في الشوارع والميادين ومختلف المرافق على مدار الساعة.// انتهى //17:52ت م0075