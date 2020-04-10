الدمام 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسكثفت أمانة المنطقة الشرقية الأعمال الرقابية في محافظة القطيف ، كباقي المدن والمحافظات ، وذلك استمرارا لجهودها للحد من انتشار ‎فيروس كورونا ، حيث عززت جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية، للوقوف على التزامها بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين .وقد قامت الفرق الرقابية بالأمانة خلال الــ 24 ساعة الماضية بنحو 31 جولة تفتيشية على الأسواق التجارية تفقدت خلالها 196 محلاٌ ، نتج عنها إغلاق ١٠ محلات وتوجيه ٣٥ إنذار لمخالفة تلك المحلات للاشتراطات الصحية .وأوضحت الأمانة أنها قامت كذلك برش كميات كبيرة من المبيدات التي غطت ٦٧ حيا، كما قامت برفع كمية من الأنقاض تقدر بــ ١٢٣٤ م3، منها ١١٩٤ طنا من النفايات المنزلية .// انتهى //17:55ت م0077