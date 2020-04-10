عام / أمانة الشرقية تنفذ عدداً من الأعمال الاحترازية والوقائية بمحافظة القطيف
الجمعة 1441/8/17 هـ الموافق 2020/04/10 م واس
الدمام 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واس
كثفت أمانة المنطقة الشرقية الأعمال الرقابية في محافظة القطيف ، كباقي المدن والمحافظات ، وذلك استمرارا لجهودها للحد من انتشار فيروس كورونا ، حيث عززت جولاتها الرقابية على الأسواق التجارية، للوقوف على التزامها بالتنظيمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين .
وقد قامت الفرق الرقابية بالأمانة خلال الــ 24 ساعة الماضية بنحو 31 جولة تفتيشية على الأسواق التجارية تفقدت خلالها 196 محلاٌ ، نتج عنها إغلاق ١٠ محلات وتوجيه ٣٥ إنذار لمخالفة تلك المحلات للاشتراطات الصحية .
وأوضحت الأمانة أنها قامت كذلك برش كميات كبيرة من المبيدات التي غطت ٦٧ حيا، كما قامت برفع كمية من الأنقاض تقدر بــ ١٢٣٤ م3، منها ١١٩٤ طنا من النفايات المنزلية .
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17:55ت م
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