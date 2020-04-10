لندن 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن أزمة فيروس كورونا ستجعل النمو الاقتصادي العالمي سلبياً خلال العام الجاري .وقالت جورجيفا في تصريح صحفي : إن العالم يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير الذي وقع في ثلاثينيات القرن الماضي ، مضيفة أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضررا، ما يتطلب مساعدة خارجية تقدّر بمئات المليارات من الدولارات .وأضافت: قبل ثلاثة أشهر فقط توقعنا نموا إيجابيا في دخل الفرد في أكثر من 160 دولة من أعضاء الصندوق خلال عام 2020 ، والآن انقلب هذا الرقم رأسا على عقب، ومن المتوقع أن تشهد أكثر من 170 دولة تراجعاً في دخل الفرد هذا العام.وأوضحت المسؤولة الدولية أنه إذا تراجع الوباء في النصف الثاني من عام 2020 يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد العالم انتعاشا جزئيا خلال العام المقبل، لكنها حذرت من أن الوضع ربما يزداد سوءا.// انتهى //18:28ت م0079