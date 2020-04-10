الرياض 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 إبريل 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية، سلسلة من المحاضرات الإرشادية والتوعوية ضمن برنامج "وقاية وأمان"، الذي ينطلق يوم التاسع عشر من شعبان الجاري ويستمر لمدة عشرة أيام، ويشارك فيه عدد من المشايخ والدعاة عن بُعد عبر البث المباشر في حساب الجمعية على منصة اليوتيوب في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.ويشتمل البرنامج على عدة محاضرات منها : "خطورة الشائعات" ويلقيها الشيخ عبدالرحمن بن حسين فقيهي، و"شهر رمضان فضائل وأحكام" يلقيها الشيخ عبدالله بن زيد المسلم، و"تفسير قوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا" يلقيها الدكتور عادل بن محمد السبيعي، و"صيام الجوارح" يلقيها الشيخ عبدالله بن زيد المسلم، و"رفع الحرج وقت الوباء" يلقيها الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، و"علاقة الإيمان بالقدر بالثبات وقت المصيبة" يلقيها الشيخ الحارث بن سراج الزهراني، و"أقبل شهر رمضان" يلقيها الشيخ إبراهيم بن عوض الخليفي، و"هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان" يلقيها الشيخ بدر بن راشد الدوسري، و"أحوال المرأة في رمضان" يلقيها الشيخ إبراهيم بن عوض الخليفي.. ويختتم البرنامج بمحاضرة تحت عنوان "ياباغي الخير أقبل" يلقيها الدكتور ماهر بن عبدالرحيم خوجه.ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار الجهود والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحرص على خدمة المجمتع وإيصال رسالة الوزارة السامية بأحدث التقنيات المستخدمة في ظل الظروف الحالية.// انتهى //18:30ت م0080