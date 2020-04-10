نجران 17 شعبان 1441 هـ الموافق 10 أبريل 2020 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران اليوم ، عددًا من الجولات التفتيشية على الأسواق المركزية لبيع الخضار والفواكه شرق وغرب مدينة نجران، استمراراً للجولات المكثفة التي تقوم فيها اللجنة بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين.وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمين عام لجنة التوطين بمنطقة نجران، عبدالله الدوسري، أن زيارات اللجنة تأتي استكمالا للجهود المبذولة من جميع القطاعات المعنية في المنطقة لمواجهة جائحة كورونا ،تنفيذا لتوجيهات لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس اللجنة العليا للتوطين في المنطقة ، وسمو نائبه.وأوضح الدوسري أن اللجنة قامت بزيارة 56 محلاً بلغ عدد العاملين فيها من السعوديين 26 موظفاً سعودياً ، فيما بلغ اجمالي الوافدين العاملين في القطاع 97 وافداً من مختلف الجنسيات، ورصد وإنذار 42 محلاً مخالفاً ، تنوعت المخالفات المرصودة ما بين الحماية الشخصية والتعقيمات إلى مزاولة مهن غير مطابقة للنشاط.وأشار إلى أن اللجنة قامت بتوضيح توجهات الوزارة خلال الفترة وأهم القرارات المتخذة من قبلها والتسهيلات المقدمة لأصحاب الأعمال والعاملين في سوق العمل للمساعدة في تخفيف الأضرار الناتجة عن جائحة كورونا في سوق العمل في المنطقة ، مؤكداً أن اللجنة تقوم بمتابعة أعمالها على مدار اليوم لمراقبة جميع الأنشطة الموطنة ، منعاً من استغلال بعض العمالة الوافدة للظروف الحالية.// انتهى //18:33ت م0082